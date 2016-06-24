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Для одной из больниц Свердловской области куплен новый аппарат УЗИ

24 июня 2016, 08:10
В 4-ю городскую больницу города Нижний Тагил завезли ультразвуковую диагностическую систему экспертного класса стоимостью почти 5 миллионов рублей.

Tagilcity.ru пишет, что Аппарат УЗИ является необходимым медицинским оборудованием для любой клиники, поскольку спектр его применения широк. Благодаря ему можно исследовать самые разные системы организма: от скелетно-мышечной до сердечно-сосудистой. Как утверждают специалисты в области медицины, своевременная диагностика организма и выявление патологий позволяет значительно увеличить эффективность лечения. Именно поэтому аппарат УЗИ спасает множество жизней.

Закупка медицинского оборудования – один из этапов реализации правительственной программы «Здоровье уральцев», проводимой в Свердловской области. Помимо различных аппаратов, клиники оснащаются специальными транспортными средствами и модульными фельдшерско-акушерскими пунктами.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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