Для одной из больниц Свердловской области куплен новый аппарат УЗИ

Tagilcity.ru пишет, что Аппарат УЗИ является необходимым медицинским оборудованием для любой клиники, поскольку спектр его применения широк. Благодаря ему можно исследовать самые разные системы организма: от скелетно-мышечной до сердечно-сосудистой. Как утверждают специалисты в области медицины, своевременная диагностика организма и выявление патологий позволяет значительно увеличить эффективность лечения. Именно поэтому аппарат УЗИ спасает множество жизней.