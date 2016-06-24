Дом середины 19 века воссоздадут в центре Ростова

Речь идет о воссоздании дома, расположенного на улице Большой Садовой, 162/70.
Этот дом представляет собой объект культурного наследия. Инвестором строительства выступает компания "РостовИнвестСтрой". Подрядчик планирует воссоздать первоначальный облик северного и западного фасадов здания. Стоимость реконструкции оценивается в 420 миллионов рублей.
"Здание будет приспособлено для современного использования торгово-офисного назначения", - говорится в сообщении городской администрации по материалам прошедшего совета по инвестициям.
Историческое здание полностью выгорело в 2008 году, от него остался лишь фасад, представляющий культурную ценность.