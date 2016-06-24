Дом середины 19 века воссоздадут в центре Ростова

Этот дом представляет собой объект культурного наследия. Инвестором строительства выступает компания "РостовИнвестСтрой". Подрядчик планирует воссоздать первоначальный облик северного и западного фасадов здания. Стоимость реконструкции оценивается в 420 миллионов рублей.