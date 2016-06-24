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Дом середины 19 века воссоздадут в центре Ростова

24 июня 2016, 08:24
Дом середины 19 века в Ростове-на-Дону восстановят и приспособят под торгово-офисное здание, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Речь идет о воссоздании дома, расположенного на улице Большой Садовой, 162/70.

Этот дом представляет собой объект культурного наследия. Инвестором строительства выступает компания "РостовИнвестСтрой". Подрядчик планирует воссоздать первоначальный облик северного и западного фасадов здания. Стоимость реконструкции оценивается в 420 миллионов рублей.

"Здание будет приспособлено для современного использования торгово-офисного назначения", - говорится в сообщении городской администрации по материалам прошедшего совета по инвестициям.

Историческое здание полностью выгорело в 2008 году, от него остался лишь фасад, представляющий культурную ценность.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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