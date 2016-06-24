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ФСИН РФ отказалась комментировать песнопения Савченко с конвоирами

24 июня 2016, 08:17
ФСИН РФ не будет комментировать появившуюся информацию о дружеских отношениях депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и конвоиров во время ее заключения под стражей в СИЗО в Ростовской области, заявил RostovGazeta представитель ведомства.

"Мы не сможем прокомментировать эту ситуацию, так как здесь присутствует личная информация о гражданах", - уточнили в сообщении.

Представитель СИЗО-3 Новочеркасска, где содержалась Савченко, также отказалась от комментариев.

"По всем вопросам, которые касаются Савченко, необходимо обращаться во ФСИН РФ", - объяснил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в СИЗО Савченко пела на украинском языке песни с конвоирами. Также они делились с ней едой.

Напомним, 25 мая Савченко вернулась на Украину, где ее встретили как героиню. До этого Донецкий горсуд Ростовской области приговорил ее к 22 годам заключения за соучастие в убийстве журналистов ВГТРК и незаконное пересечении границы с РФ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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