ФСИН РФ отказалась комментировать песнопения Савченко с конвоирами

Напомним, 25 мая Савченко вернулась на Украину, где ее встретили как героиню. До этого Донецкий горсуд Ростовской области приговорил ее к 22 годам заключения за соучастие в убийстве журналистов ВГТРК и незаконное пересечении границы с РФ.