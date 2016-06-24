Прокурор Крыма Поклонская выступит в суде в Ростове

"Поклонская передала уголовное дело в суд. Вероятно, она сама будет присутствовать на заседании. Никто этого не знает до начала заседания. Она может передать эту обязанность другому сотруднику, но, скорее всего, приедет сама", - уточнили в сообщении.
По данным с сайта суда, заседание состоится 5 июля.
По мнению следствия, два года назад фигурант совершил поджог мечети в Симферополе. В этом же году при помощи самодельной бомбы он предпринял попытку осуществить террористический акт возле прокуратуры республики, сказано в сообщении.