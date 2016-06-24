rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Прокурор Крыма Поклонская выступит в суде в Ростове

24 июня 2016, 09:58
Прокурор Крыма Наталья Поклонская выступит обвинителем в Северо-Кавказском окружном военном суде в донской столице по делу о поджоге здания мечети "Чукурча" в Симферополе, сообщил RostovGazeta представитель суда.

"Поклонская передала уголовное дело в суд. Вероятно, она сама будет присутствовать на заседании. Никто этого не знает до начала заседания. Она может передать эту обязанность другому сотруднику, но, скорее всего, приедет сама", - уточнили в сообщении.

По данным с сайта суда, заседание состоится 5 июля.

По мнению следствия, два года назад фигурант совершил поджог мечети в Симферополе. В этом же году при помощи самодельной бомбы он предпринял попытку осуществить террористический акт возле прокуратуры республики, сказано в сообщении.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00