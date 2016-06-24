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В Свердловской области проведут исследование Черноисточинского пруда

24 июня 2016, 08:33
История водоёма в Свердловской области насчитывает уже более трёх десятков лет. Его водоохранная граница, как заверяют экологи Нижнего Тагила, давно определена.

Впрочем, как пишет Tagilcity.ru, до сих пор нет информации о размерах санитарно-защитной зоны. Этим пользуются местные жители, строящие свои коттеджи очень близко к воде, а отходы жизнедеятельности сплавляющие прямо в пруд.

Вспомнили об отсутствии необходимой границы лишь на днях, когда проходило собрание администрации города Нижний Тагил. Сейчас чиновники утверждают, что план санитарно-защитной зоны подготовлен и утверждён, необходимо лишь внести необходимые изменения на карту Свердловской области.

В конце июня Черноисточинский пруд посетит специальная комиссия из Министерства природных ресурсов. Она даст оценку экологической обстановке на водоёме.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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