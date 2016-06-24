В Свердловской области проведут исследование Черноисточинского пруда

Впрочем, как пишет Tagilcity.ru, до сих пор нет информации о размерах санитарно-защитной зоны. Этим пользуются местные жители, строящие свои коттеджи очень близко к воде, а отходы жизнедеятельности сплавляющие прямо в пруд.
Вспомнили об отсутствии необходимой границы лишь на днях, когда проходило собрание администрации города Нижний Тагил. Сейчас чиновники утверждают, что план санитарно-защитной зоны подготовлен и утверждён, необходимо лишь внести необходимые изменения на карту Свердловской области.
В конце июня Черноисточинский пруд посетит специальная комиссия из Министерства природных ресурсов. Она даст оценку экологической обстановке на водоёме.