Гостиница 5 звезд открылась в Нижнем Новгороде

Как пишет Newsnn.ru, и.о. губернатора Нижегородской области Евгений Люлин считает, что новый отель 5 звезд привлечет не только высоким классом, но и расположением в исторической части города. Он заявляет, что теперь можно будет принимать не только артистов очень высокого уровня, но и даже президента.