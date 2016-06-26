Гостиница 5 звезд открылась в Нижнем Новгороде

Как пишет Newsnn.ru, и.о. губернатора Нижегородской области Евгений Люлин считает, что новый отель 5 звезд привлечет не только высоким классом, но и расположением в исторической части города. Он заявляет, что теперь можно будет принимать не только артистов очень высокого уровня, но и даже президента.
Сертификат о том, что отель соответствует высшей квалификации, вручал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Лапшин.
Как заметил Эрнест Едигарян – директор OOO «Парк-отель «Кулибин» », это уже 2-й проект компании в гостиничном бизнесе «ручной работы». Он называет срок окупаемости – примерно 10 лет. Отель имеет гостиничный комплекс, ресторан и офисный центр, а строиться он начал еще в прошлом году.