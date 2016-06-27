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57 млн за пропавшее зерно требует ОЗК от ставропольского элеватора

27 июня 2016, 22:32
ОАО «Кумский элеватор» на грани банкротства. Пропало около 6 тыс тонн пшеницы федерального инвестиционного фонда. По словам Михаила Муравьева, адвоката ОАО «Объединенная зерновая компания», элеватор хранил на своих складах пшеницу с 2009 года, принадлеж

Как пишет Newstracker.ru, договор на хранение был заключен с ОАО «ОЗК». Весной 2012 года обнаружили пропажу пшеницы.

Прошли судебные разбирательства. Гендиректор ОАО «Кумский элеватор» приговорен к уголовной ответственности на 5 лет. С предприятия взыскали убытки в размере 17,6 млн рублей и еще 39,3 млн рублей штрафа. Муравьев поясняет, что это деньги федерального бюджета.

Руководство элеватора никак не комментирует ситуацию.

ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) создавалось на базе Агентства по регулированию продовольственного рынка и является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Главной целью является поддержка отечественных сельхозпроизводителей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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