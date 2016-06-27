57 млн за пропавшее зерно требует ОЗК от ставропольского элеватора

Прошли судебные разбирательства. Гендиректор ОАО «Кумский элеватор» приговорен к уголовной ответственности на 5 лет. С предприятия взыскали убытки в размере 17,6 млн рублей и еще 39,3 млн рублей штрафа. Муравьев поясняет, что это деньги федерального бюджета.