Башкирские полицейские были вынуждены стрелять для защиты своей жизни

По данным Mkset.ru, погоня продлилась недолго, после чего нарушители свернули на проселочную дорогу, где и остановились. Сообщается, что из машины вышли семь человек. Предполагается, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. В адрес полицейских посыпались оскорбления и угрозы физической расправы. Агрессивное поведение стало причиной предупредительных выстрелов в воздух, которые не остановили нападавших, в следствие чего сотрудники правопорядка вынуждены были открыть огонь. Нападавшие получили легкие ранения, и после оказания медицинской помощи их жизни ничто не угрожает. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проверки правомерности действий сотрудников ГИБДД.