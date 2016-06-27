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Башкирские полицейские были вынуждены стрелять для защиты своей жизни

27 июня 2016, 14:55
В Башкирии произошло происшествие со стрельбой. Сотрудники ГИБДД пытались остановить на трассе автомобиль, который двигался далее, игнорируя требования полицейских.

По данным Mkset.ru, погоня продлилась недолго, после чего нарушители свернули на проселочную дорогу, где и остановились. Сообщается, что из машины вышли семь человек. Предполагается, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. В адрес полицейских посыпались оскорбления и угрозы физической расправы. Агрессивное поведение стало причиной предупредительных выстрелов в воздух, которые не остановили нападавших, в следствие чего сотрудники правопорядка вынуждены были открыть огонь. Нападавшие получили легкие ранения, и после оказания медицинской помощи их жизни ничто не угрожает. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проверки правомерности действий сотрудников ГИБДД.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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