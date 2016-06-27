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Большие долги могут стать причиной срыва отопительного сезона

27 июня 2016, 22:45
Башкирские распределительные тепловые сети сообщают, что задолженность перед их компанией в начале июня достигла почти шести миллиардов рублей.

Интернет-издание Mkset.ru отмечает, что основными должниками являются управляющие компании и ТСЖ – их долг превышает четыре миллиарда рублей. Кроме того, должниками являются УЖХ районов Уфы (их долг составляет 2,82 млрд рублей), жилищные организации Стерлитамака, Салавата и Нефтекамска (701 миллион, 336 миллионов и 321,8 миллион рублей соответственно). В сообщении отмечается, что настолько высокая задолженность может стать причиной срыва подготовки к отопительному сезону, а также подорвать финансово-экономическое состояние компании.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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