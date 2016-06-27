На Дону начался сбор подписей против ювенальных законов

Общественники собирают подписи в Таганроге и Новочеркасске. Они просят Владимира Путина не подписывать закон №953 369−6, который предполагает уголовное наказание родителя, применившего физическое наказание к ребенку без вреда для здоровья. Они считают, что такая мера делает родителей более уязвимыми в отношениях с ребенком, чем посторонних людей.