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На Дону начался сбор подписей против ювенальных законов

27 июня 2016, 11:21
В Ростовской области активисты "Родительского всероссийского сопротивления" собирают подписи под письмом президенту России против уголовной ответственности родителей за физическое наказание детей, следует из материалов на сайте организации.

Общественники собирают подписи в Таганроге и Новочеркасске. Они просят Владимира Путина не подписывать закон №953 369−6, который предполагает уголовное наказание родителя, применившего физическое наказание к ребенку без вреда для здоровья. Они считают, что такая мера делает родителей более уязвимыми в отношениях с ребенком, чем посторонних людей.

Законопроект уже были одобрен Госдумой в двух чтениях. По мнению общественников, он может привести к криминализации семейных отношений.

"Теперь за каждый шлепок могут возбуждать уголовное дело, которое нельзя будет прекратить за примирением сторон", - говорится в письме.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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