На Дону начался сбор подписей против ювенальных законов

Общественники собирают подписи в Таганроге и Новочеркасске. Они просят Владимира Путина не подписывать закон №953 369−6, который предполагает уголовное наказание родителя, применившего физическое наказание к ребенку без вреда для здоровья. Они считают, что такая мера делает родителей более уязвимыми в отношениях с ребенком, чем посторонних людей.
Законопроект уже были одобрен Госдумой в двух чтениях. По мнению общественников, он может привести к криминализации семейных отношений.
"Теперь за каждый шлепок могут возбуждать уголовное дело, которое нельзя будет прекратить за примирением сторон", - говорится в письме.