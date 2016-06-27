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Объекты культурного наследия Кавминвод будут переданы частникам

27 июня 2016, 14:18
В Ставропольском крае часть культурно-исторических памятников будут переданы в аренду частникам для дальнейшей реставрации и применению по прямому историческому профилю.

Как сообщает Newstracker.ru, на территории Кавказских Минеральных Вод в настоящий момент можно насчитать сорок один такой объект, которые ранее финансировались «Федеральным медицинским центром», но реставрационные работы этих объектов произведены не были. Полпредство президента России в СКФО сообщает, что в аренду на девяносто девять лет планируется передать кисловодские Главные нарзанные воды. Отныне памятники культуры будут подвержены ремонту, а также к ним будет разработана научно-проектная документация. Культурно-исторические объекты будут приспособлены для использования в современных условиях.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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