Объекты культурного наследия Кавминвод будут переданы частникам

Как сообщает Newstracker.ru, на территории Кавказских Минеральных Вод в настоящий момент можно насчитать сорок один такой объект, которые ранее финансировались «Федеральным медицинским центром», но реставрационные работы этих объектов произведены не были. Полпредство президента России в СКФО сообщает, что в аренду на девяносто девять лет планируется передать кисловодские Главные нарзанные воды. Отныне памятники культуры будут подвержены ремонту, а также к ним будет разработана научно-проектная документация. Культурно-исторические объекты будут приспособлены для использования в современных условиях.