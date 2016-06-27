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Силовики не подтверждают возбуждение дела против НКО на Дону

27 июня 2016, 11:51
Следствие в Ростовской области не подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении председателя "Союза "Женщины Дона", которую заподозрили в злостном уклонении от исполнения обязанностей по некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, сообщил RostovGazeta представитель областного управления СКР.

"Такого дела у нас нет", - объяснил собеседник агентства.

Из областного управления МВД РФ поступили аналогичные сведения. "Такую информацию нам не предоставляли", - уточнили в сообщении.

Однако адвокат подозреваемой Эльдар Шафиев рассказал, что дело возбудили 22 июня, но кто именно завел - он не уточнил.

По данным сайта Amnesty International, это первый в РФ случай, когда к уголовной ответственности привлекается представитель общественной организации по этой статье. Максимальное наказание по ней составляет два года заключения.

"Союз "Женщины Дона" существует уже 22 года. Специалисты оказывают помощь по защите прав детей, которые находятся в трудной ситуации.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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