Авария на водоводе произошла на улице Орбитальной в Ростове

"Инцидент случился примерно в 11.00 мск. Аварийные работы запланировано завершить до конца дня. Причины порыва пока неизвестны, будем разбираться, когда закончатся восстановительные работы", - прозвучало в сообщении.
Также представитель организации уточнил, что отключения водоснабжения у меcтных жителей нет.
"Сейчас вода идет по резервной схеме. Насчет затопления улицы не знаю, но мы все перекрыли и из труб вода не поступает", - сказано в сообщении.
В аварийной диспетчерской службе донской столицы удивились информации, что улица затоплена. "Непонятно, как такое могло произойти. Улица идет под наклоном", - уточнил собеседник агентства.
Ранее в соцсетях опубликовали несколько видеозаписей с подписью, что произошел потоп на улице Орбитальной из-за прорыва трубы.