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Авария на водоводе произошла на улице Орбитальной в Ростове

28 июня 2016, 13:19
В Ростове-на-Дону во вторник произошел порыв водовода, в данный момент идут восстановительные работы, сообщил RostovGazeta представитель "Водоканала".

"Инцидент случился примерно в 11.00 мск. Аварийные работы запланировано завершить до конца дня. Причины порыва пока неизвестны, будем разбираться, когда закончатся восстановительные работы", - прозвучало в сообщении.

Также представитель организации уточнил, что отключения водоснабжения у меcтных жителей нет.

"Сейчас вода идет по резервной схеме. Насчет затопления улицы не знаю, но мы все перекрыли и из труб вода не поступает", - сказано в сообщении.

В аварийной диспетчерской службе донской столицы удивились информации, что улица затоплена. "Непонятно, как такое могло произойти. Улица идет под наклоном", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в соцсетях опубликовали несколько видеозаписей с подписью, что произошел потоп на улице Орбитальной из-за прорыва трубы.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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