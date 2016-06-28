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Башкирия лидирует по количеству суицидов в стране

28 июня 2016, 22:41
Показатели суицидальных случаев в Республике Башкирия по сравнению с общероссийскими выше на 80%. Об этом сообщают данные Башкортостанстата.

По данным Mkset.ru, в период с 1990 года по 2014 год цифра снизилась с 36,2 до 33,5 в пересчете на 100 тысяч жителей республики. Общероссийские показатели уменьшились с 26,5 до 18,5.

Среди покончивших с собой за 2014 год 1179 мужчин и 186 женщин республики. По большей части это сельские жители, средний возраст которых 46,5 лет.

Среди детей и подростков наблюдается увеличение показателей. По словам Уполномоченной по правам ребенка в республике Миланы Скоробогатовой, количество детских суицидов в 2015 году составило 48, что на 12 больше, чем в 2014 году.

Печальную статистику в целом по стране возглавляют Удмуртия, Кировская область и Пермский край. Далее следует Республика Башкирия.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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