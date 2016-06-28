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Правомерность увольнения директора школы рассмотрят в судебном порядке

28 июня 2016, 21:17
Рассмотрением правомерности действий администрации школы в отношении бывшего директора рассмотрят судебные органы.

Интернет-издание Newsnn.ru напоминает, что в прошлом году с директором школы искусств №8 был расторгнут трудовой договор. Администрация заявляет, что причиной тому послужили финансовые нарушения в учебном учреждении. Бывший директор с действиями администрации не согласилась и подала иск в суд. Слушания состоятся в областном суде. На них будет присутствовать член Общественной палаты РФ В.Бирюков. По мнению Общественной палаты, конфликты в учебных и культурных коллективах не должны решаться административными методами и, вполне вероятно, что в данном случае имело место быть злоупотребление администрацией своими правами.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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