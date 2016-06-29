Чиновник администрации Новочеркасска снова попалась на нарушении закона

"Чиновница является единственным учредителем и главой фирм "Издательский дом глянцевый мир" и "Инесс-юг". При этом организации зарегистрированы на ее девичью фамилию. По закону она не может иметь свой бизнес и находиться на муниципальной службе одновременно", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным представления, были зафиксированы нарушения при приеме на работу и ведении личного дела советника главы горадминистрации.
В документе указаны требования устранить выявленные нарушения и решить вопрос с привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Ранее, по данным Карабедова, завели уголовное дело в отношении должностных лиц муниципалитета, их заподозрили в афере при сносе старинной трубы на улице Силикатной.
По информации депутата, чиновники горадминистрации заключили с бизнесменом контракт на снос трубы. Карабедов уточнил, что работы выполнены не были. Фигуранты приняли работы, которые не производились, и оплатили их из бюджета. При этом стоимость оплаченных услуг составила 1,2 миллиона рублей при реальной цене чуть более 235 тысяч рублей.