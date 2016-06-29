Чиновник администрации Новочеркасска снова попалась на нарушении закона

По информации депутата, чиновники горадминистрации заключили с бизнесменом контракт на снос трубы. Карабедов уточнил, что работы выполнены не были. Фигуранты приняли работы, которые не производились, и оплатили их из бюджета. При этом стоимость оплаченных услуг составила 1,2 миллиона рублей при реальной цене чуть более 235 тысяч рублей.