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Платные услуги на тагильском пруду оказывались с нарушениями

29 июня 2016, 23:44
В акватории пруда в Нижнем Тагиле был проведен рейд по обеспечению безопасности в воде. В данном мероприятии участвовали представители разных ведомств, отвечающих за безопасность горожан.

Интернет-издание Tagilcity.ru сообщает, что в ходе проверки выявился ряд нарушений, против которых были предприняты меры. С отдыхающими, которые не надевают спасательные жилеты, катаясь на катамаранах, была проведена беседа и сделаны устные предупреждения. В отношении юридических лиц, оказывающих платные услуги на воде, были приняты меры административного характера.

В числе нарушений выделили такие проблемы, как отсутствие бортовых номеров на некоторых суднах, а также перевозка на суднах большего количества людей, чем позволяет техника безопасности. Кроме того, нарушения были отмечены и при посадке пассажиров на судна.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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