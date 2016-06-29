Платные услуги на тагильском пруду оказывались с нарушениями

Интернет-издание Tagilcity.ru сообщает, что в ходе проверки выявился ряд нарушений, против которых были предприняты меры. С отдыхающими, которые не надевают спасательные жилеты, катаясь на катамаранах, была проведена беседа и сделаны устные предупреждения. В отношении юридических лиц, оказывающих платные услуги на воде, были приняты меры административного характера.