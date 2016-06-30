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Двое погибли и двое ранены в лобовой аварии на Дону

30 июня 2016, 08:08
В Ростовской области в среду на дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись два авто, два человека погибли, еще двое - пострадали, информирует в четверг департамент по предупреждению и ликвидации ЧС области.

"Произошло столкновение Toyota и Citroen. Водитель первого авто скончалась в реанимации, водитель второго авто погиб на месте", - сказано в сообщении.

Уточняется, что двух пассажиров Toyota доставили в медучреждение.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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