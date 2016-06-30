Двое погибли и двое ранены в лобовой аварии на Дону

В Ростовской области в среду на дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись два авто, два человека погибли, еще двое - пострадали, информирует в четверг департамент по предупреждению и ликвидации ЧС области.