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Лишен лицензии технический университет Нижнего Новгорода

30 июня 2016, 19:39
Подтвердилась потеря лицензии НГТУ по специальностям «Экономика управления» и «Сервис и туризм».

Как сообщает Newsnn.ru, ректор вуза Сергей Дмитриев подтвердил потерю лицензии по указанным специальностям и добавил, что этого следовало ожидать. Государство не поддерживает обучение по непрофильным для высших учебных заведений специальностям.

В данный момент университет ищет, куда пристроить младшекурсников и как «сдаваться» дипломникам. Студенты могут перейти в университет им. Лобачевского или Высшую школу экономики. Оплата останется такой же. Можно также перейти на смежную специальность в своем вузе.

Те, кто хотел бы учиться по выбранной специальности, должны получить диплом по смежной, а после – диплом о повышении квалификации.

Дипломники дневного отделения пройдут защиту в университете им. Лобачевского. Либо, можно написать диплом по смежной специальности.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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