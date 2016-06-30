Лишен лицензии технический университет Нижнего Новгорода

Как сообщает Newsnn.ru, ректор вуза Сергей Дмитриев подтвердил потерю лицензии по указанным специальностям и добавил, что этого следовало ожидать. Государство не поддерживает обучение по непрофильным для высших учебных заведений специальностям.
В данный момент университет ищет, куда пристроить младшекурсников и как «сдаваться» дипломникам. Студенты могут перейти в университет им. Лобачевского или Высшую школу экономики. Оплата останется такой же. Можно также перейти на смежную специальность в своем вузе.
Те, кто хотел бы учиться по выбранной специальности, должны получить диплом по смежной, а после – диплом о повышении квалификации.
Дипломники дневного отделения пройдут защиту в университете им. Лобачевского. Либо, можно написать диплом по смежной специальности.