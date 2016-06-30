Лишен лицензии технический университет Нижнего Новгорода

В данный момент университет ищет, куда пристроить младшекурсников и как «сдаваться» дипломникам. Студенты могут перейти в университет им. Лобачевского или Высшую школу экономики. Оплата останется такой же. Можно также перейти на смежную специальность в своем вузе.