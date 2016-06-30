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На Дону ожидается высший уровень пожароопасности на выходные

30 июня 2016, 09:07
Управление МЧС по Ростовской области прогнозирует высший уровень опасности возникновения пожаров 1 — 3 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за сильной жары в регионе повышается опасность возникновения ландшафтных пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций.

Высший пятый класс пожарной опасности прогнозируется в северо-восточных, южных, юго-восточных районах и в Приазовье. В северо-западных и юго-восточных районах сохранится четвертый класс опасности.

Специалисты напоминают о запрете разжигания костров и просят горожан не ездить в лес во время грядущих выходных. Высокий уровень вероятности возникновения лесных пожаров сохраняется не территории региона уже несколько недель. Специалисты МЧС советуют местным жителям соблюдать правила безопасности во время жары, чтобы обезопасить свое здоровье.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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