На Дону ожидается высший уровень пожароопасности на выходные

Специалисты напоминают о запрете разжигания костров и просят горожан не ездить в лес во время грядущих выходных. Высокий уровень вероятности возникновения лесных пожаров сохраняется не территории региона уже несколько недель. Специалисты МЧС советуют местным жителям соблюдать правила безопасности во время жары, чтобы обезопасить свое здоровье.