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Национального героя Башкирии назвали душегубом в эфире радиостанции

30 июня 2016, 18:20
Ведущие утреннего шоу федеральной радиостанции «Новое радио» осквернили имя национального героя Республики Башкирия.

По информации Mkset.ru, Салават Юлаев был назван в прямом эфире душегубом и разбойником при обсуждении голосования, по итогам которого будут выбраны новые символы для вводимых Центробанком купюр. Изображение памятника борцу за свободу предлагалось разместить на вводимой Центробанком купюре достоинством в 2000 рублей.

Салават Юлаев – активный участник Крестьянской войны, борец за свободу. Участвовал в 28 сражениях, почти половину из которых провел самостоятельно.

В наше время в Республике Башкортостан имя этого национального героя носят город, район, ледовый дворец спорта, хоккейный клуб, а также государственные награды.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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