Национального героя Башкирии назвали душегубом в эфире радиостанции

По информации Mkset.ru, Салават Юлаев был назван в прямом эфире душегубом и разбойником при обсуждении голосования, по итогам которого будут выбраны новые символы для вводимых Центробанком купюр. Изображение памятника борцу за свободу предлагалось разместить на вводимой Центробанком купюре достоинством в 2000 рублей.