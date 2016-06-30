Национального героя Башкирии назвали душегубом в эфире радиостанции

По информации Mkset.ru, Салават Юлаев был назван в прямом эфире душегубом и разбойником при обсуждении голосования, по итогам которого будут выбраны новые символы для вводимых Центробанком купюр. Изображение памятника борцу за свободу предлагалось разместить на вводимой Центробанком купюре достоинством в 2000 рублей.
Салават Юлаев – активный участник Крестьянской войны, борец за свободу. Участвовал в 28 сражениях, почти половину из которых провел самостоятельно.
В наше время в Республике Башкортостан имя этого национального героя носят город, район, ледовый дворец спорта, хоккейный клуб, а также государственные награды.