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Ростовчане жалуются на неудобно стоящие торговые павильоны

30 июня 2016, 11:30
Жители Ростова-на-Дону жалуются на неудобно стоящие торговые павильоны, сообщения об том они оставляют на портале благоустройства города.

Так, жалоба касается киоска по продаже кваса в Западном микрорайоне, которая расположена напротив пешеходного перехода по улице 339 Стрелковой дивизии. "Будка перекрывает и затрудняет пешеходам выход с перехода, и перекрывает обзор при переходе внутренней дороги-дублера", - говорится в сообщении.

Еще одно сообщение поступило с Северного жилмассива, Местные жители недовольны киоском без вывески, который поставили между деревьями на углу дома №86 по Орбитальной улицы.

На первое сообщение администрация города пока никак не отреагировала, второе обращение находится в работе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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