Ростовчане жалуются на неудобно стоящие торговые павильоны

Так, жалоба касается киоска по продаже кваса в Западном микрорайоне, которая расположена напротив пешеходного перехода по улице 339 Стрелковой дивизии. "Будка перекрывает и затрудняет пешеходам выход с перехода, и перекрывает обзор при переходе внутренней дороги-дублера", - говорится в сообщении.