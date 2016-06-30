Ростовчане жалуются на неудобно стоящие торговые павильоны

Так, жалоба касается киоска по продаже кваса в Западном микрорайоне, которая расположена напротив пешеходного перехода по улице 339 Стрелковой дивизии. "Будка перекрывает и затрудняет пешеходам выход с перехода, и перекрывает обзор при переходе внутренней дороги-дублера", - говорится в сообщении.
Еще одно сообщение поступило с Северного жилмассива, Местные жители недовольны киоском без вывески, который поставили между деревьями на углу дома №86 по Орбитальной улицы.
На первое сообщение администрация города пока никак не отреагировала, второе обращение находится в работе.