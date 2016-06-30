Ростовское МЧС не получало самолет Бе-200ЧС

Ранее СМИ писали, что первый самолет-амфибия, произведенный на заводе в Таганроге, поступил на службу ростовским спасателям.
"Да, видели в СМИ эту информацию. Корреспонденты услышали звон, но не знают, где он. Это ложь, никаких самолетов к нам не поступало", - уточнили в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что самолет еще даже не выпущен. "Самолет собрали, но он еще проходит испытания", - добавил представитель регионального УМЧС.
Аналогичные сведения поступили от сотрудника Южного регионального Центра МЧС РФ.
"В апреле на службу поступил один такой самолет. Больше никаких лайнеров нам не присылали", - уточнил собеседник агентства.