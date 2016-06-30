«Школа здоровья» открывает свои двери пожилым гражданам

По информации tagilcity.ru, городская администрация подняла вопрос о лечении пенсионеров, а также проведении консультаций как для пожилых граждан, так и для их родных. На заседании присутствовали врачи, социальные работники и Совет ветеранов города.
Наталья Багаутдинова, работник социальной службы психиатрической больницы, рассказала о методах проведения работ. Проводятся консультации, а также проходит обучение работников по диагностике и лечению возрастных изменений.
На основе работ психиатрической больницы были созданы «Школы здоровья», в которых проводят обследование и лечение пенсионеров, а родственников учат правильно ухаживать за больными.