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«Школа здоровья» открывает свои двери пожилым гражданам

30 июня 2016, 18:57
Для 100 тысяч пожилых тагильчан, которым требуется физическое и психическое лечение, открылись «Школы здоровья».

По информации tagilcity.ru, городская администрация подняла вопрос о лечении пенсионеров, а также проведении консультаций как для пожилых граждан, так и для их родных. На заседании присутствовали врачи, социальные работники и Совет ветеранов города.

Наталья Багаутдинова, работник социальной службы психиатрической больницы, рассказала о методах проведения работ. Проводятся консультации, а также проходит обучение работников по диагностике и лечению возрастных изменений.

На основе работ психиатрической больницы были созданы «Школы здоровья», в которых проводят обследование и лечение пенсионеров, а родственников учат правильно ухаживать за больными.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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