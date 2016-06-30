В международном турнире победили танцоры из Нижнего Новгорода

Кроме того, нижегородские спортсмены Тимофей Куприянов и Вероника Кондакова из «Империала» стали четвертыми среди детей в 2-х видах программы. Среди юниоров шестыми стали Инна Якунина и Матвей Сизёмов из «Динамо-НН».