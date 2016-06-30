В международном турнире победили танцоры из Нижнего Новгорода

По информации NewsNN, нижегородские спортсмены – Даниил бегунов и Дарина Иванова из клуба «Лидер» взяли первое место международного турнира по спортивным бальным танцам, прошедшего в Сочи. Соревнования длились 3 дня и собрали 4852 дуэта. Участвовали 15 стран, включая Россию, Албанию, Израиль, Словению, Хорватию, Германию.
«НьюсНН» информирует: спортсмены Нижнего Новгорода отличились в соревнованиях среди юниоров в программе танцев Европы и Латинской Америки.
Кроме того, нижегородские спортсмены Тимофей Куприянов и Вероника Кондакова из «Империала» стали четвертыми среди детей в 2-х видах программы. Среди юниоров шестыми стали Инна Якунина и Матвей Сизёмов из «Динамо-НН».