В Н. Тагиле сообщили о нарушениях при выполнении ремонта коммуникаций

Стоит отметить, что общественники все выявленные ними нарушения зафиксировали на фотоснимках. Полученная информация была донесена до ведома сотрудников ГИБДД. Однако к глубокому сожалению как показывает практика, до сих пор за такие нарушения наказания выносились только физическим лицам и то не всегда. Так что в этот раз вышеперечисленные нарушения также могут остаться безнаказанными. Вот частникам выписывают большие штрафы по 1500 – 2000 рублей, тогда как должностные лица оказываются без наказания. Однако определенные сдвиги имеются. Как стало сегодня известно, глава города выдал приказ привлечь к административной ответственности виноватых в выявленных нарушениях норм безопасности, руководителей муниципальных предприятий.