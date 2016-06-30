В Н. Тагиле сообщили о нарушениях при выполнении ремонта коммуникаций

Как пишет Tagilcity.ru, в частности, Сергей Носов, председатель ОД «Тагил без ям», сообщил, что при выполнении ремонтных работ на территории пересечения проспекта Мира с улицей Карла Маркса не соблюдались правила техники безопасности. В частности место проведения ремонтных работ не было ограждено, нее были выставлены предупреждающие знаки. Кроме этого не были установлены знаки, запрещающие осуществлять парковку в местах неподалеку от перекрестка, на котором проводились ремонтные работы. Ремонт коммуникаций на пересечении проспекта Мира с улицей Карла Маркса осуществляют сотрудники МУП «Тагилэнерго».
Стоит отметить, что общественники все выявленные ними нарушения зафиксировали на фотоснимках. Полученная информация была донесена до ведома сотрудников ГИБДД. Однако к глубокому сожалению как показывает практика, до сих пор за такие нарушения наказания выносились только физическим лицам и то не всегда. Так что в этот раз вышеперечисленные нарушения также могут остаться безнаказанными. Вот частникам выписывают большие штрафы по 1500 – 2000 рублей, тогда как должностные лица оказываются без наказания. Однако определенные сдвиги имеются. Как стало сегодня известно, глава города выдал приказ привлечь к административной ответственности виноватых в выявленных нарушениях норм безопасности, руководителей муниципальных предприятий.