В Нижнем Тагиле обворовали женщину, вору грозит до четырех лет тюрьмы

Как сообщает tagilcity.ru, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже. По ее словам, возвращаясь из магазина домой, она подверглась нападению – к ней подбежал человек, выхватил сумку и продукты, после чего скрылся. Женщина оценила свои убытки в четыре тысячи рублей.
После заявления был собран патруль, который следил за местностью недалеко от места преступления. Уже через несколько часов удалось задержать преступника, при нем были вещи потерпевшей. Вором оказался 38-летний мужчина, живущий в районе Выи.
За воровство в размере четырех тысяч рублей преступнику грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчина признал вину и дал свои показания, украденные вещи были возвращены хозяйке.