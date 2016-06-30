В Нижнем Тагиле обворовали женщину, вору грозит до четырех лет тюрьмы

Как сообщает tagilcity.ru, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже. По ее словам, возвращаясь из магазина домой, она подверглась нападению – к ней подбежал человек, выхватил сумку и продукты, после чего скрылся. Женщина оценила свои убытки в четыре тысячи рублей.