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В Ростове образовались огромные пробки из-за затопления города

30 июня 2016, 19:57
В Ростове-на-Дону в четверг вечером загруженность движения составляет три балла, хотя обычно в этот промежуток времени дороги пустые, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

От Коммунистического проспекта до Портовой улицы зафиксирована пробка длиной 2,6 километра. От Красноармейской улицы до Кировского проспекта - 3,3 километра. От Шоссейной улицы до Депутатской улицы - 3,1 километра.

От проспекта Соколова до Приволжского переулка - 2,7 километра. От Ахтарского переулка до улицы Муравьева - 3,5 километра.

На проспекте Стачки загруженность магистрали составляет шесть баллов, что на пять баллов выше обычного. На Малиновского загруженность - 10 баллов, что на семь баллов больше обычного.

В соцсетях появляется информация, что из-за мощнейшего ливня по дорогам плавают машины и затопило здания, в том числе главный автовокзал, Макдональдс на улице Садовой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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