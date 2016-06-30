В Ростове образовались огромные пробки из-за затопления города

От Коммунистического проспекта до Портовой улицы зафиксирована пробка длиной 2,6 километра. От Красноармейской улицы до Кировского проспекта - 3,3 километра. От Шоссейной улицы до Депутатской улицы - 3,1 километра.
От проспекта Соколова до Приволжского переулка - 2,7 километра. От Ахтарского переулка до улицы Муравьева - 3,5 километра.
На проспекте Стачки загруженность магистрали составляет шесть баллов, что на пять баллов выше обычного. На Малиновского загруженность - 10 баллов, что на семь баллов больше обычного.
В соцсетях появляется информация, что из-за мощнейшего ливня по дорогам плавают машины и затопило здания, в том числе главный автовокзал, Макдональдс на улице Садовой.