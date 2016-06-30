В Шаранском районе Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина

Как сообщает mkset.ru, нежилая кирпичная одноэтажная постройка была не просто охвачена пламенем – от повышения температуры при пожаре взорвался баллон, начиненный газом. С его помощью ранее проводили монтаж натяжных потолков.
По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила пострадавших – двое мужчин 37- и 28-летнего возраста. Последнего доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, диагностированы ожоги и множественные травмы. Проживавший в Туймазинском районе 37-летний мужчина погиб. Здание полностью разрушено.
По данному инциденту проводится проверка соответствующими органами.