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В Шаранском районе Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина

30 июня 2016, 20:04
В селе Шаран Республики Башкирия 30 июня в 03:20 ночи на пульт местной дежурной части МЧС поступила информация о возгорании здания.

Как сообщает mkset.ru, нежилая кирпичная одноэтажная постройка была не просто охвачена пламенем – от повышения температуры при пожаре взорвался баллон, начиненный газом. С его помощью ранее проводили монтаж натяжных потолков.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила пострадавших – двое мужчин 37- и 28-летнего возраста. Последнего доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, диагностированы ожоги и множественные травмы. Проживавший в Туймазинском районе 37-летний мужчина погиб. Здание полностью разрушено.

По данному инциденту проводится проверка соответствующими органами.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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