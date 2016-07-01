7 позиций в рейтинге субъектов России потерял Ставропольский край

Как пишет newstracker.ru, в рейтинге принимали участие 85 регионов РФ. Ставропольский край практически посередине. Аналитики объясняют резкую сдачу позиций только нехваткой консолидированного бюджета и долговой нагрузкой на регион.
В период кризиса очень трудно привлекать новые инвестиции. Гораздо меньший набор товаров и услуг может позволить себе население.
Самые близкие соседи Ставропольского региона – Кабардино-Балкария, Дагестан, Краснодарский край и Калмыкия тоже изменили свои позиции в рейтинге, оказавшись на 79, 60, 16 и 81 позиции соответственно.