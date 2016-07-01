7 позиций в рейтинге субъектов России потерял Ставропольский край

За два прошедших года Ставропольский регион опустился на 7 пунктов в рейтинге социально-экономического положения субъектов России, следует из рейтинга РИА «Рейтинг». Теперь Ставрополье занимает там 44 место.