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7 позиций в рейтинге субъектов России потерял Ставропольский край

1 июля 2016, 19:33
За два прошедших года Ставропольский регион опустился на 7 пунктов в рейтинге социально-экономического положения субъектов России, следует из рейтинга РИА «Рейтинг». Теперь Ставрополье занимает там 44 место.

Как пишет newstracker.ru, в рейтинге принимали участие 85 регионов РФ. Ставропольский край практически посередине. Аналитики объясняют резкую сдачу позиций только нехваткой консолидированного бюджета и долговой нагрузкой на регион.

В период кризиса очень трудно привлекать новые инвестиции. Гораздо меньший набор товаров и услуг может позволить себе население.

Самые близкие соседи Ставропольского региона – Кабардино-Балкария, Дагестан, Краснодарский край и Калмыкия тоже изменили свои позиции в рейтинге, оказавшись на 79, 60, 16 и 81 позиции соответственно.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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