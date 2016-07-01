Лишены мандатов трое депутатов горсовета в Башкирии

Как пишет Mkset.ru, прокуратура начала проверки в отношении депутатов стерлитамакского городского совета по факту предоставления данных по расходах, доходах и имуществу. Как показали результаты проверки, у троих депутатов не было обнаружено соответствующих документов, за что решением горсовета они были досрочно лишены своих постов.
По официальным данным Юрий Никифоров, Евгений Курносов и Артем Мишин являются владельцами и совладельцами крупных компаний региона. За неисполнение предписания прокуратуры депутаты лишены мандатов. Плановое же истечение их полномочий приходилось на сентябрь 2016 года.