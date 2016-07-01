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Лишены мандатов трое депутатов горсовета в Башкирии

1 июля 2016, 22:13
Постановлением Совета города Стерлитамака уволены трое депутатов. Они не предоставляли сведений о доходах за прошлый календарный год.

Как пишет Mkset.ru, прокуратура начала проверки в отношении депутатов стерлитамакского городского совета по факту предоставления данных по расходах, доходах и имуществу. Как показали результаты проверки, у троих депутатов не было обнаружено соответствующих документов, за что решением горсовета они были досрочно лишены своих постов.

По официальным данным Юрий Никифоров, Евгений Курносов и Артем Мишин являются владельцами и совладельцами крупных компаний региона. За неисполнение предписания прокуратуры депутаты лишены мандатов. Плановое же истечение их полномочий приходилось на сентябрь 2016 года.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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