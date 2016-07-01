rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Нижнетагильский Драмтеатр получил Гран-при фестиваля «Коляда-Plays»

1 июля 2016, 21:55
В Екатеринбурге прошел десятый международный фестиваль «Коляда-Plays», участниками которого выступили театры из более чем двадцати городов.

По информации tagilcity.ru, после подведения итогов голосования выяснилось, что работа артистов и постановщиков нижнетагильского Драматического театра, которые в рамках фестиваля представили пьесу «Дикое счастье» была оценена настолько высоко, что театр признали лучшим, вручив художественному руководителю Гран-при.

Игорь Булыгин, являющийся художественным руководителем, получил почетную награду лично от Николая Коляды. В своей речи Булыгин сказал, что даже само участие в таком мероприятии – уже престиж, а уж полученная награда – это большая честь.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00