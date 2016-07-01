Нижнетагильский Драмтеатр получил Гран-при фестиваля «Коляда-Plays»

По информации tagilcity.ru, после подведения итогов голосования выяснилось, что работа артистов и постановщиков нижнетагильского Драматического театра, которые в рамках фестиваля представили пьесу «Дикое счастье» была оценена настолько высоко, что театр признали лучшим, вручив художественному руководителю Гран-при.
Игорь Булыгин, являющийся художественным руководителем, получил почетную награду лично от Николая Коляды. В своей речи Булыгин сказал, что даже само участие в таком мероприятии – уже престиж, а уж полученная награда – это большая честь.