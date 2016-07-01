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Подключение к газу в Ростовской области ускорят в 4 раза

1 июля 2016, 06:47
ПАО "Газпром газораспределение" планирует упростить процедуру подключения к газу в Ростовской области, сообщил генеральный директор "Газпром газораспределение" Владимир Ревенко.

"В настоящее время процедура подключение к газу в Ростовской области занимает около 270 дней, мы хотим сократить сроки подключения до 60 дней", - рассказал Ревенко.

Для осуществления данной задачи, по словам Ревенко, планируется создание центра единого окна, что могло бы значительно упростить процедуру. 

Кроме того, в проекте по упрощению процедур участвуют и предприятия Ростовской области. В настоящее время предприятиями заключаются два договора - поставки и транспортировки газа, что подразумевает два счета-фактуры на оплату и прочей документации. Как сообщил Ревенко, рассматривается объединение двух договоров в один, который будет включать себя условия и поставки и транспортировки газа.

Также Ревенко сообщил, что для абонентов рассматривается объединение договора поставки и договора ВДГО, предусматривающего обслуживание газового оборудования. Договор ВДГО планируют сделать приложением к основному договору.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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