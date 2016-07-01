Подключение к газу в Ростовской области ускорят в 4 раза

Для осуществления данной задачи, по словам Ревенко, планируется создание центра единого окна, что могло бы значительно упростить процедуру.



Кроме того, в проекте по упрощению процедур участвуют и предприятия Ростовской области. В настоящее время предприятиями заключаются два договора - поставки и транспортировки газа, что подразумевает два счета-фактуры на оплату и прочей документации. Как сообщил Ревенко, рассматривается объединение двух договоров в один, который будет включать себя условия и поставки и транспортировки газа.



Также Ревенко сообщил, что для абонентов рассматривается объединение договора поставки и договора ВДГО, предусматривающего обслуживание газового оборудования. Договор ВДГО планируют сделать приложением к основному договору.

