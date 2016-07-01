Центр Ростова приходит в себя после ливня

Ливень, прошедший на территории города в четверг, нанес большой урон центру города. Многие здания оказались затоплены, в дорожном покрытии образовались ямы.
Одну из таких ям в настоящее время ремонтируют на проспекте Буденновском между улицей Пушкинской и Большой Садовой.
Расположенный рядом ресторан Сакура понес наибольший урон. Летняя площадка оказалась полностью разрушена, ресторан затоплен. Сейчас в заведении проводят восстановительные работы.
В зоне потопления оказались также ресторан Рис и спорт-бар Добрый Эль, расположенные там же на Буденновском. Помещение Риса на цокольном этаже в настоящее время закрыто из-за потопления. Доброму Элю повезло больше- сейчас в заведении производят ремонт технического оборудования, но бар открыт для посетителей.
"Вода возле входа в бар достигала уровня щиколоток. Двери в помещение были закрыты, но вода всё равно просочилась внутрь, что привело к поломке компьютерных системных блоков, находящихся на полу", - рассказала сотрудница Доброго Эля.
Кроме того, в центре города наблюдаются провалы на тротуарах. Смытая водой тротуарная плитка оказалась разбросана на протяжении всей дороги.
Низинную часть парка Горького катаклизм также не обошел стороной - возле цветочных клумб образовалась яма. Сейчас там производятся работы по уборке сломанных веток и камней от размытого асфальта.