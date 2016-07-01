Центр Ростова приходит в себя после ливня

В зоне потопления оказались также ресторан Рис и спорт-бар Добрый Эль, расположенные там же на Буденновском. Помещение Риса на цокольном этаже в настоящее время закрыто из-за потопления. Доброму Элю повезло больше- сейчас в заведении производят ремонт технического оборудования, но бар открыт для посетителей.