В резервные дни сдачи ЕГЭ на Дону были зафиксированы нарушения

В резервные дни с 22 по 30 июня единый экзамен сдавали около 1,3 тысячи учеников. Это школьники, чьи результаты тестов были аннулированы из-за нарушений, кто получил двойку по одному из обязательных экзаменов или кто пропустил экзамен из-за болезни или по уважительной причине.