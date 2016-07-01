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В резервные дни сдачи ЕГЭ на Дону были зафиксированы нарушения

1 июля 2016, 12:54
В резервные дни сдачи госэкзамена в Ростовской области было зафиксировано три нарушения, когда ученики пытались воспользоваться шпаргалками или мобильным телефоном, сообщает официальный сайт регионального правительства.

В резервные дни с 22 по 30 июня единый экзамен сдавали около 1,3 тысячи учеников. Это школьники, чьи результаты тестов были аннулированы из-за нарушений, кто получил двойку по одному из обязательных экзаменов или кто пропустил экзамен из-за болезни или по уважительной причине.

По большей части ученики писали тесты по математике, 88 участников проходили тестирование по русскому языку, химии, физике, биологии, истории, обществознанию, литературе, английскому и французскому языкам.

Нарушения отмечались на экзаменах по математике и русскому языку.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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