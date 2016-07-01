В резервные дни сдачи ЕГЭ на Дону были зафиксированы нарушения

В резервные дни с 22 по 30 июня единый экзамен сдавали около 1,3 тысячи учеников. Это школьники, чьи результаты тестов были аннулированы из-за нарушений, кто получил двойку по одному из обязательных экзаменов или кто пропустил экзамен из-за болезни или по уважительной причине.
По большей части ученики писали тесты по математике, 88 участников проходили тестирование по русскому языку, химии, физике, биологии, истории, обществознанию, литературе, английскому и французскому языкам.
Нарушения отмечались на экзаменах по математике и русскому языку.