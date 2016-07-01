За последние дни в Нижнем Тагиле сгорело два дома

По сообщению tagilcity.ru, в первом случае пламя охватило дом ночью, кроме дома воспламенились постройки на участке. Одна из версий случившегося - это небрежное обращение с огнем и несоблюдения техники безопасности.
Во втором случае дом загорелся утром. Пламя охватило большой участок. Причины пожара устанавливаются.
Количество пожаров летом всегда увеличивается, сообщает отдел надзорной деятельности. К основным причинам можно отнести поджоги и неправильное обращение с огнем.
Для предотвращения случаем пожара МЧС просит проверять проводку, не пользоваться электроприборами, непрошедших должную проверку, и убирать с участков мусор и сухую растительность.