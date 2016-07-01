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За последние дни в Нижнем Тагиле сгорело два дома

1 июля 2016, 21:42
За последние сутки было зафиксировано два похожих случая пожара в Нижнем Тагиле.

По сообщению tagilcity.ru, в первом случае пламя охватило дом ночью, кроме дома воспламенились постройки на участке. Одна из версий случившегося - это небрежное обращение с огнем и несоблюдения техники безопасности.

Во втором случае дом загорелся утром. Пламя охватило большой участок. Причины пожара устанавливаются.

Количество пожаров летом всегда увеличивается, сообщает отдел надзорной деятельности. К основным причинам можно отнести поджоги и неправильное обращение с огнем.

Для предотвращения случаем пожара МЧС просит проверять проводку, не пользоваться электроприборами, непрошедших должную проверку, и убирать с участков мусор и сухую растительность.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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