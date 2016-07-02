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В Н. Тагиле из-за переключения магистрали из кранов пошла грязь

2 июля 2016, 11:55
30 июня десятки жителей Вагонки стали обращаться с жалобами на текущую из горячего крана черную жижу. В частности одна из жительниц Нижнего Тагила заметила, что когда она набрала в ванну воды, то обнаружила вместо прозрачной жидкости самую настоящую жижу

Как сообщает Tagilcity.ru, когда женщина ее слила, то на стенках ванной образовался слой грязи, которую практически невозможно было отмыть. Также многие тагильчанки сообщали вчера о недостаточном напоре воды, а также о том, что она была не только грязной, но и холодной.

Как подтвердили сотрудники МУП «Горэнерго» вчера действительно проводились ранее запланированные работы по переключению одной магистрали с горячим водоснабжением на другую. Жильцов же не оповестили, так как при проведении работ горячее водоснабжение не отключалось. По состоянию на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, вода поступает чистая и должной температуры. При жалобах на низкое давление в трубах либо загрязненность воды нужно сообщать в приемную МУП «Горэнерго» расположенную по адресу улица Юности 2в.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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