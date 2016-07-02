В Н. Тагиле из-за переключения магистрали из кранов пошла грязь

Как подтвердили сотрудники МУП «Горэнерго» вчера действительно проводились ранее запланированные работы по переключению одной магистрали с горячим водоснабжением на другую. Жильцов же не оповестили, так как при проведении работ горячее водоснабжение не отключалось. По состоянию на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, вода поступает чистая и должной температуры. При жалобах на низкое давление в трубах либо загрязненность воды нужно сообщать в приемную МУП «Горэнерго» расположенную по адресу улица Юности 2в.