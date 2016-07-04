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15 млн рублей штрафа и колония грозят ставропольчанину

4 июля 2016, 17:49
Суд приговорил главного инженера филиала «Ставропольэнерго» к штрафу в 15 млн рублей и 2,6 лет колонии общего режима.

Как сообщает Newstracker.ru, следствие установило, что 15 февраля текущего года Алексей Пелих сделал попытку передать 250 000 рублей одному из сотрудников управления ФСБ. Тот действовал в рамках оперативных действий. Деньги требовались для того, чтобы подсудимого исключили из числа фигурантов в деле об ущербе ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго».

Приводится уточнение, что обвиняемого взяли с поличным, когда он пытался передать деньги. В его отношении возбудили уголовное дело.

Как говорится в сообщении, суд состоялся в пятницу. Алексей Пелих признан виновным.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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