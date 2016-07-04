15 млн рублей штрафа и колония грозят ставропольчанину

Как сообщает Newstracker.ru, следствие установило, что 15 февраля текущего года Алексей Пелих сделал попытку передать 250 000 рублей одному из сотрудников управления ФСБ. Тот действовал в рамках оперативных действий. Деньги требовались для того, чтобы подсудимого исключили из числа фигурантов в деле об ущербе ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго».