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Приостановлено дело об оскорблении чувств верующих

4 июля 2016, 18:08
Мировой суд на Ставрополье приостановил рассмотрение дела об оскорблении чувств верующих – первого в России.

Как пишет Newstracker.ru, обвиняемый Виктор Краснов, суд постановил провести дополнительную экспертизу. Ранее уже сообщалось, что суд приобщал к материалам заведенного дела рецензию на экспертизу от Краснова. Ее считают несостоятельной.

Как сказал Краснов, в первой экспертизе отсутствуют ответы на поставленные вопросы, зато есть ответ на незаданный вопрос.

Свежая экспертиза требует времени от 2-х недель до 2-х месяцев. О том, когда будет следующее заседание, пока не известно.

Виктор Краснов – подсудимый в деле об оскорблении чувств верующий, в первый раз заведенном в РФ. В 2014 г он принимал участие в спорах на религиозную тематику «ВКонтакте». Двое оппонентов решили обратиться в полицию.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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