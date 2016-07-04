Приостановлено дело об оскорблении чувств верующих

Как пишет Newstracker.ru, обвиняемый Виктор Краснов, суд постановил провести дополнительную экспертизу. Ранее уже сообщалось, что суд приобщал к материалам заведенного дела рецензию на экспертизу от Краснова. Ее считают несостоятельной.
Как сказал Краснов, в первой экспертизе отсутствуют ответы на поставленные вопросы, зато есть ответ на незаданный вопрос.
Свежая экспертиза требует времени от 2-х недель до 2-х месяцев. О том, когда будет следующее заседание, пока не известно.
Виктор Краснов – подсудимый в деле об оскорблении чувств верующий, в первый раз заведенном в РФ. В 2014 г он принимал участие в спорах на религиозную тематику «ВКонтакте». Двое оппонентов решили обратиться в полицию.