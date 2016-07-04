В Нижнем Тагиле прокуратурой были обнаружены нарушения в детских домах

По информации сайта Tagilcity.ru, дома эти были уже не раз под надзором различных инстанций. Все из-за того, что дети убегают из домов, совершают преступления, а также пьют алкогольные напитки и употребляют различные вещества.
После проверки было выяснено, что в доме №5 дети не все дети получают алименты, а ответственность за взыскание лежит именно на руководстве дома.
Все эти нарушения свидетельствуют о том, что детям не уделяют должного внимания, к ответственности привлекли уже двух работников, а еще на очереди заместитель директора дома № 5.
Прокуратура сделает еще несколько проверок в секторе социальной защиты. Также стоит отметить, что все рекомендации по выполнению работ были отправлены в учреждения.