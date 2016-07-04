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В Нижнем Тагиле прокуратурой были обнаружены нарушения в детских домах

4 июля 2016, 19:31
Два детских дома были помещены в список нарушителей после проверки соответствующими инстанциями. Под нарушения попали дома №2, а также №5 в Нижнем Тагиле.

По информации сайта Tagilcity.ru, дома эти были уже не раз под надзором различных инстанций. Все из-за того, что дети убегают из домов, совершают преступления, а также пьют алкогольные напитки и употребляют различные вещества.

После проверки было выяснено, что в доме №5 дети не все дети получают алименты, а ответственность за взыскание лежит именно на руководстве дома.

Все эти нарушения свидетельствуют о том, что детям не уделяют должного внимания, к ответственности привлекли уже двух работников, а еще на очереди заместитель директора дома № 5.

Прокуратура сделает еще несколько проверок в секторе социальной защиты. Также стоит отметить, что все рекомендации по выполнению работ были отправлены в учреждения.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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