В Новочеркасске бракованная ливневка топила улицы 40 лет

В микрорайоне была отремонтирована ливневая канализация, которая была сдана в эксплуатацию с браком 40 лет назад. Все это время она практически не отводила воду. Кроме того, она оказалась забита мусором, бревнами, над ней в нарушение всех норм проходил электрокабель.