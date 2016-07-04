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В Новочеркасске бракованная ливневка топила улицы 40 лет

4 июля 2016, 13:02
Новочеркасский микрорайон Донской 40 лет уходил под воду во время дождей из-за бракованной ливневой канализации, говорится в материалах на сайте администрации города.

В микрорайоне была отремонтирована ливневая канализация, которая была сдана в эксплуатацию с браком 40 лет назад. Все это время она практически не отводила воду. Кроме того, она оказалась забита мусором, бревнами, над ней в нарушение всех норм проходил электрокабель.

"Ливнестоки были полностью очищены, восстановлена одна принимающая камера. В ближайшее время будет полностью ведена в работу вторая", - говорится в сообщении администрации города.

В Новочеркасске также ведется ремонт канализационного коллектора, труба которого оказалась раздавлена грунтом. Окончательно трубу заменят в течение июля.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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