Без лицензии осталась радиостанция «Роксана» в Башкирии

Как пишет Mkset.ru, в суд с исковым заявлением обратился Роскомнадзор. Он указал на необходимость лишения лицензии радиостанции, которая по проверкам в апреле 2014 года не выполнила требование о возобновлении деятельности вплоть до апреля 2015 года.
Приведенные доводы представителей компании о попытках переоформления лицензии были отклонены арбитражным судом, так как возможность восстановления ранее приостановленной лицензии не предусмотрена законодательством РФ. Компания, согласно решению суда, больше не сможет продолжать деятельность.