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Без лицензии осталась радиостанция «Роксана» в Башкирии

5 июля 2016, 03:47
В результате решения арбитражного суда деятельность уфимской радиостанции «Роксана» приостановлена. Причина тому – отсутствие фактического радиовещания в республике, заявленного в лицензии от апреля 2012 года.

Как пишет Mkset.ru, в суд с исковым заявлением обратился Роскомнадзор. Он указал на необходимость лишения лицензии радиостанции, которая по проверкам в апреле 2014 года не выполнила требование о возобновлении деятельности вплоть до апреля 2015 года.

Приведенные доводы представителей компании о попытках переоформления лицензии были отклонены арбитражным судом, так как возможность восстановления ранее приостановленной лицензии не предусмотрена законодательством РФ. Компания, согласно решению суда, больше не сможет продолжать деятельность.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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