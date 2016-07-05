Без лицензии осталась радиостанция «Роксана» в Башкирии

Как пишет Mkset.ru, в суд с исковым заявлением обратился Роскомнадзор. Он указал на необходимость лишения лицензии радиостанции, которая по проверкам в апреле 2014 года не выполнила требование о возобновлении деятельности вплоть до апреля 2015 года.