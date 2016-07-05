Эксперты считают, что Рустэм Хамитов пойдёт в Госдуму

Для самого Хамитова попадание в партийные списки может стать той соломинкой, которая позволит ему удержаться в большой политике. Он хорошо понимает, что улучшения ситуации в среднесрочной перспективе не предвидится, а продажа «Башнефти» станет для региона полной катастрофой: именно эта компания обеспечивала львиную долю поступлений в бюджет Башкирии. Предвидя коллапс, Хамитов наверняка подумывает о том, чтобы оставить кресло главы республики и перебраться в Москву. Говорят, он даже выбрал себе преемника. Сидя в Госдуме, он обрастет новыми связями и со временем получит возможность реабилитироваться, особенно на фоне полного развала в родном Башкортостане.