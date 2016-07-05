Эксперты считают, что Рустэм Хамитов пойдёт в Госдуму

Интернет-издание «Новые Известия» пишет, что далеко не все кандидатуры (а это 10 глав республик и 9 губернаторов) с точки зрения имиджа ЕР можно назвать достойными. В частности, большие сомнения на этот счет имеются в отношении руководителя Башкортостана. Хотя Рустэм Хамитов и обеспечил победу единоросам во время майских праймериз, результаты оказались далекими от прогнозируемых, а сами выборы ознаменовались чередой скандалов и конфликтов. Такие же, если не худшие, результаты на парламентских выборах могут сильно озаботить партийное руководство.
Тем не менее, в Кремле явно на что-то рассчитывают, раз решили доверить возглавить Хамитову еще одну выборную кампанию. Несмотря на его очевидные провалы в руководстве регионом. Башкирия, обладая примерно такой же ресурсной базой, как и соседний Татарстан, в последние годы не процветает, экономика находится в застое, растет социальная напряженность. Но если эти факторы можно списать на общую экономическую ситуацию в стране, то рост уровня коррупции – это явно «заслуга» руководства Башкортостана.
О том, что ситуация сложилась критическая, свидетельствует статистика: в январе-марте в республике на взяточничестве были пойманы 144 госчиновника – больше, чем в любом другом регионе страны. На фоне объявленной правительством борьбы с проявлениями коррупции показатели Башкирии наверняка были замечены в соответствующих кремлевских структурах.
Для самого Хамитова попадание в партийные списки может стать той соломинкой, которая позволит ему удержаться в большой политике. Он хорошо понимает, что улучшения ситуации в среднесрочной перспективе не предвидится, а продажа «Башнефти» станет для региона полной катастрофой: именно эта компания обеспечивала львиную долю поступлений в бюджет Башкирии. Предвидя коллапс, Хамитов наверняка подумывает о том, чтобы оставить кресло главы республики и перебраться в Москву. Говорят, он даже выбрал себе преемника. Сидя в Госдуме, он обрастет новыми связями и со временем получит возможность реабилитироваться, особенно на фоне полного развала в родном Башкортостане.