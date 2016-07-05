Глава Башкирии поздравил с Ураза-Байрамом жителей республики

Mkset.ru опубликовал текст поздравления Рустэма Хамитова, который отметил большой вклад духовенства мусульман в развитие и религиозное образование жителей республики.
Он напомнил о том, что сегодня в республике осуществляется строительство новых мечетей, жителям помогают в совершении хаджа. Главным направлением деятельности мусульманского духовенства является воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к представителям других религий.
В завершении обращения Рустэм Хамитов пожелал всем добра, мира и хорошего настроения.