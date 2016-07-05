rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкирии поздравил с Ураза-Байрамом жителей республики

5 июля 2016, 23:50
В день окончания священного месяца Рамадан глава Республики Башкирия направил свое обращение всем мусульманам региона.

Mkset.ru опубликовал текст поздравления Рустэма Хамитова, который отметил большой вклад духовенства мусульман в развитие и религиозное образование жителей республики.

Он напомнил о том, что сегодня в республике осуществляется строительство новых мечетей, жителям помогают в совершении хаджа. Главным направлением деятельности мусульманского духовенства является воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к представителям других религий.

В завершении обращения Рустэм Хамитов пожелал всем добра, мира и хорошего настроения.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00