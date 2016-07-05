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Кадыров снова попросил Эрдогана выдать чеченцев-террористов

5 июля 2016, 14:26
Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану передать российским властям чеченских боевиков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что уже неоднократно называл имена преступников, которые скрываются в Турции и просил турецкие власти выдать их российскому правительству. По его словам, он предупредил экс-министра МВД Бешира Алтая о террористической угрозе, и Турция убедила его в том, что российские преступники будут выданы, но "никаких действий не последовало".

Он считает, что ответственность за теракт в аэропорту Стамбула лежит в том числе на западных, грузинских "и иных" спецслужбах, которые позволили "рядовому бандиту" стать профессиональным террористом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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