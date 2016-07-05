Кадыров снова попросил Эрдогана выдать чеченцев-террористов

Он отметил, что уже неоднократно называл имена преступников, которые скрываются в Турции и просил турецкие власти выдать их российскому правительству. По его словам, он предупредил экс-министра МВД Бешира Алтая о террористической угрозе, и Турция убедила его в том, что российские преступники будут выданы, но "никаких действий не последовало".