Незаконная свалка автопокрышек появилась на Арзамасской в Ростове
5 июля 2016, 10:46
В Ростове-на-Дону на улице Арзамасской на одной из дорог появилась гора автопокрышек и все заросло травой, такую жалобу оставил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.
"Долгое время происходит свалка органического и не только мусора. Все заросло травой и добавилась гора автомобильных покрышек", - сказано в сообщении.
Жалоба была опубликована во вторник. Ответа властей пока не последовало.