Незаконная свалка автопокрышек появилась на Арзамасской в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Арзамасской на одной из дорог появилась гора автопокрышек и все заросло травой, такую жалобу оставил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.