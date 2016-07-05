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Незаконная свалка автопокрышек появилась на Арзамасской в Ростове

5 июля 2016, 10:46
В Ростове-на-Дону на улице Арзамасской на одной из дорог появилась гора автопокрышек и все заросло травой, такую жалобу оставил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Долгое время происходит свалка органического и не только мусора. Все заросло травой и добавилась гора автомобильных покрышек", - сказано в сообщении.

Жалоба была опубликована во вторник. Ответа властей пока не последовало.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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