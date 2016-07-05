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Отравления детей станут причиной закрытия нижнетагильского лагеря

5 июля 2016, 22:47
Заболевание в лагере: на базе детского отдыха «Солнечный» отмечается случай массового отравления детей.

По сообщению tagilcity.ru, число заболевших детей в настоящее время достигло двадцати четырех человек. Ранее сообщалось только о четырнадцати случаях заражения.

Проведенная в лагере проверка позволила выявить ряд нарушений в соблюдении санитарных норм, а также обнаружила в готовой продукции и смывах в пищевом блоке кишечную палочку. В числе нарушений выделяется несоблюдение правил гигиены сотрудниками пищевого блока, игнорирование правил хранения продуктов, нетщательная обработка посуды, а также халатность сотрудников, допустивших совместное проживание заболевших и здоровых детей.

По требованиям Роспотребнадзора работа лагеря была приостановлена тридцатого июня.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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