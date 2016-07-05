Отравления детей станут причиной закрытия нижнетагильского лагеря

Проведенная в лагере проверка позволила выявить ряд нарушений в соблюдении санитарных норм, а также обнаружила в готовой продукции и смывах в пищевом блоке кишечную палочку. В числе нарушений выделяется несоблюдение правил гигиены сотрудниками пищевого блока, игнорирование правил хранения продуктов, нетщательная обработка посуды, а также халатность сотрудников, допустивших совместное проживание заболевших и здоровых детей.