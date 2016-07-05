Уволена диспетчер, отказавшая в помощи детям во время потопа в Ростове

В Ростове-на-Дону ночью 1 июля прошел сильный ливень, который привел к затоплению и повреждению многих помещений, а также гибели подростка.



В ходе посещения наиболее пострадавших в результате ливня объектов градоначальник отметил ситуацию со звонком руководителя творческой студии в спасательную службу. Женщина сообщила о том, что она вместе с 10 детьми находится в помещении на цокольном этаже, который начало затапливать. На просьбу о помощи диспетчер спасательной службы предложила женщине с детьми выйти на улицу.



"Сотрудница, посоветовавшая выйти на улицу, уже не работает диспетчером спасателей", - рассказал Горбань.

