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В Нижнем Новгороде состоится бал инопланетян

5 июля 2016, 02:28
4 июля в библиотеке Белинского будет организован бал инопланетян. В то же время проведут показ мультфильма «Тайна третьей планеты».

По информации Newsnn.ru, тематика бала-маскарада была выбрана к празднику Всемирного дня НЛО. На мероприятии будут танцы, игры и показ мультфильма.

Сам праздник дня НЛО отмечается 2 июля. Эта дата выбрана не случайно, в 1947 году в этот день в Соединенных Штатах Америки был зафиксирован случай падения неопознанного летающего объекта. Информация была тут же засекречена и скрыта правительством, что позволяет думать о том, что корабль был инопланетным. Помимо бала, в Нижнем Новгороде проводится праздник русско-французского гостеприимства.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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