В Нижнем Новгороде состоится бал инопланетян

Сам праздник дня НЛО отмечается 2 июля. Эта дата выбрана не случайно, в 1947 году в этот день в Соединенных Штатах Америки был зафиксирован случай падения неопознанного летающего объекта. Информация была тут же засекречена и скрыта правительством, что позволяет думать о том, что корабль был инопланетным. Помимо бала, в Нижнем Новгороде проводится праздник русско-французского гостеприимства.