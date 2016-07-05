В Ростове появится музей Александра Солженицына

Донской край готовится отметить 100-летие со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Об этом в Москве на совещании оргкомитета празднования юбилея заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В частности, до 2018 года в Ростове-на-Дону будет установлен бюст писателя. Кроме того, на базе Южного федерального округа откроется музей Солженицына и центр по изучению его творчества.
Жизнь автора "Архипелага ГУЛАГ" тесно связана с донским краем. В Ростовской области прошли детские и юношеские годы Солженицына. Здесь он окончил школу и институт. Отсюда был призван на фронт.
В 2008 году в рамках празднования 90-летия со дня рождения писателя его именем был назван проспект в Ростове-на-Дону.