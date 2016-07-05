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В Ростове появится музей Александра Солженицына

5 июля 2016, 13:04
Музей Александра Солженицына появится в Ростове-на-Дону к 100-летнему юбилею писателя, сообщает официальный портал правительства области.

Донской край готовится отметить 100-летие со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Об этом в Москве на совещании оргкомитета празднования юбилея заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В частности, до 2018 года в Ростове-на-Дону будет установлен бюст писателя. Кроме того, на базе Южного федерального округа откроется музей Солженицына и центр по изучению его творчества.

Жизнь автора "Архипелага ГУЛАГ" тесно связана с донским краем. В Ростовской области прошли детские и юношеские годы Солженицына. Здесь он окончил школу и институт. Отсюда был призван на фронт.

В 2008 году в рамках празднования 90-летия со дня рождения писателя его именем был назван проспект в Ростове-на-Дону.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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